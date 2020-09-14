فيديو.. قيادي وفدي يعلن اعتصامه داخل مقر الحزب

دخل القيادي الوفدي، راضي شامخ، في اعتصام مفتوح داخل مقر حزب الوفد، الكائن بشارع بولس حنا بمنطقة الدقي، داعيا الوفديين للوقوف صفا واحدا من أجل الحفاظ على الحزب.

كان مقر الحزب قد شهد اجتماعا مغلقا لقيادات الوفد، لمناقشة الانسحاب من القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب، حيث وقف "شامخ"، أمام قاعة الاجتماع يهتف بغضب ضد إدارة الحزب ويطالب بمحاسبة المتسبب في إخفاق الوفد في الانتخابات البرلمانية.

وكشفت مصادر من داخل الهيئة العليا لحزب الوفد لـ"الوطن"، أن هناك غضبا كبيرا من بعض قيادات الحزب وعلى رأسهم المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الحزب، بعد أن تم إبلاغهم بأنه تم تخصيص 20 مقعدا للحزب في القائمة الوطنية.

وأضافت المصادر أن الحزب يريد 40 مقعدا في القائمة، وهو ما يتم مناقشته حاليا من قبل قيادات الحزب للاستقرار على قرار بشأن مشاركته في القائمة من عدمها.

وعقد 12 حزبًا، أمس، أول اجتماع مشترك بمقر ائتلاف دعم مصر، للتشاور حول تشكيل قائمة وطنية في انتخابات مجلس النواب.

وشارك في الاجتماع أحزاب مستقبل وطن، حزب الوفد، حزب حماة الوطن، حزب مصر الحديثة، حزب المصرى الديمقراطى، حزب الشعب الجمهورى والإصلاح والتنمية، التجمع، إرادة جيل، حزب الحرية المصرى، العدل، المؤتمر، بجانب ممثل عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وشهد الاجتماع مناقشات وتشاورا بين الأحزاب حول نسب كل حزب في القائمة التي ستخوض انتخابات مجلس النواب على الأربعة قطاعات بالجمهورية، واتفق فيما بينهم على التنسيق المشترك في الدوائر الفردية بمختلف المحافظات.

ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضواً، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعداً بالنظام الفردي، و284 مقعداً بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشّح في كل منهما، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد على 5% من الأعضاء.