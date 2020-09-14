متحدث الحكومة: إصابات كورونا قد تزيد في الشتاء عن الأعداد الحالية

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن أعداد مصابي فيروس كورونا في مصر قد تزداد في فصل الشتاء المقبل، عن الأعداد التي تشهدها حاليًا.

وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى عبر شاشة "صدى البلد": "لكن ما يطمئننا في مصر أننا وصلنا إلى خبرة كبيرة في التعامل مع هذه المواقف، والمواقف الطبية أصبح لديها من الخبرات المكتسبة ما يؤهلها إلى التعامل مع هذه المواقف الصعبة".

وتابع أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، قالت إنه سيجرى إضافة 320 مستشفى لمنظومة العزل الصحي إلى المستشفيات الـ21 الموجودة حاليًا، في حال زيادة الإصابات.