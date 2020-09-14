"الصحة العالمية" تحذر من ارتفاع وفيات كورونا في أكتوبر ونوفمبر

أعلن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، أن المنظمة تتوقع ارتفاعًا في عدد الوفيات بـ"كوفيد-19" في أوروبا خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين.

وقال هانز كلوجي في مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، إن أكتوبر ونوفمبر، سيكونان "أقسى شهرين في مواجهة الوباء"، كما حذر "كلوجي" الذين يعتقدون أن نهاية الوباء ستتزامن مع طرح اللقاح، وأشار إلى أننا "لا نعرف حتى إذا كان اللقاح سيكون فعالًا لدى جميع شرائح السكان. بعض الدلائل التي نتلقاها تفيد بأنه سيكون فعالًا للبعض ولكن ليس لآخرين". وجاءت تصريحات "كلوجي" بينما يقترب إجمالي الإصابات في العالم من 29 مليونًا.

من جهة أخرى، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر" للأدوية، ألبرت بورلا، أنه من المحتمل أن توفر الولايات المتحدة لقاحًا للأمريكيين ضد الوباء قبل نهاية العام، مشيرًا إلى أن الشركة مستعدة لهذا السيناريو، وأضاف بورلا، في تصريحات لشبكة "سي بي إس" الأمريكية، أنه مرتاح تمامًا "تجاه سلامة اللقاح الذي تطوره الشركة، بالشراكة مع "بيونتيك إس إي" الألمانية، لافتًا إلى أنه قد يكون متاحًا قبل 2021.

وفي نفس السياق، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر إصابة بالفيروس، حيث تم تسجيل أكثر من 6.5 مليون إصابة و193 ألف وفاة، تلتها الهند من حيث عدد الإصابات بواقع 4.7 ملايين إصابة و78 ألف حالة وفاة، وحلت البرازيل في المركز الثالث من حيث عدد المصابين مسجلة ما يزيد على 4.3 ملايين إصابة و131 ألف حالة وفاة، وهو ثاني أكبر عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة.

ومن المقرر، أن تعيد نيوزيلندا رفع كافة القيود، التي فرضتها على البلاد في أعقاب الموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا الجديد، في الثلث الأخير من شهر سبتمبر الجاري، فيما تشهد النمسا بداية "موجة ثانية" من الوباء، واقترح المستشار سيباستيان كورتس، رئيس الحكومة أن تبقي الشركات الموظفين يعملون من المنزل إن أمكن، كما أعلن أن الحكومة ستعيد فرض تدابير مثل وضع الكمامات الإلزامي في المتاجر.