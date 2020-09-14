القبض على "مُدرس فرنساوي" يُدير مركزا للدروس بالمنصورة

ألقت مباحث الدقهلية على مدرس لغة فرنسية واثنتين من مساعديه، اليوم، داخل سنتر للدروس الخصوصية بشارع الجلاء بمدينة المنصورة، أثناء حصة حضرها 250 طالبًا.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، بورد بلاغًا من أهالي شارع "سمير لبيب" بالمنصورة، بتردد عدد كبير من الطلاب علي سنتر للدروس الخصوصية.

ووجه مدير الأمن قوة من مباحث قسم أول المنصورة بقيادة المقدم أحمد شبانة، رئيس المباحث، إلى مداهمة المكان، وتبين وجود "محمد. ع. ع، 36 سنة مدرس فرنساوى" أثناء قيامه بالتدريس لعدد حوالي 250 طالبًا دون اتباع أية إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا، بالإضافة لوجود 2 من السكرتيرات، لإدارة السنتر وتنظيم الطلاب.

وألقت الشرطة القبض على المدرس "محمد. ع. ع" ومعاونيه "إيمان. ع. أ" و" مروة. ع. ف" وأمروا الطلاب بالإنصراف من المكان في هدوء، وتحرر محضرًا بالواقعة وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.