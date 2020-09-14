القوى العاملة بجنوب سيناء تستعد لتنفيذ خطة الربط الإلكتروني

أكد أشرف علم الدين، مدير عام مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء، تشكيل لجنة للمتابعة والدعم الفني برئاسته، للمرور على جميع مكاتب العمل بكافة المدن لمتابعة حركة سير العمل.

وقال مدير عام مديرية القوى العاملة، في تصريح له، اليوم، إن اللجنة شنّت حملة على مكاتب العمل بمدن شرم الشيخ، دهب، نويبع ، سانت كاترين، ومكتب السلامة والصحة المهنية بنويبع، لمراجعة كافة الأعمال الإدارية والفنية والتجهيزات المكتبية، والإطلاع علي ما تحتاجه المكاتب من تطوير إداري ومكتبي للتجهيز لعملية الربط الإلكتروني بين المديرية والمكاتب الميدانية.

وأضاف علم الدين، أن الخدمات الإلكترونية تعد السمة المميزة لتقديم وإنجاز العديد من المعاملات، وتوفير الوقت والجهد، وتبادل المعلومات بفعالية وكفاءة عالية، ما يسهم في الوصول إلى أعلى مستويات الدقة في الخدمات المقدمة للمواطنين.