مستشفيان لتوقيع الكشف على راغبي الترشح للنواب في جنوب سيناء

خصصت مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، موقعين لإجراء الفحص الطبي على المرشحين لانتخابات مجلس النواب 2020 بمحافظة جنوب سيناء.

وقال الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة، في تصريح له اليوم السبت، إنه جرى فتح باب التقدم لإجراء الفحص الطبي على المرشحين منذ أمس بمستشفى الطور العام، ومستشفى شرم الشيخ الدولي، وسط إجراءات وقائية واحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد وكيل وزارة الصحة، أنه جرى تخصيص موقع إلكتروني يقوم المرشح بالتسجيل عليه، لتحديد الموعد والمكان الذي سيجري فيه الكشف، منعًا للتكدس وحفاظًا على التباعد الاجتماعي.

وأوضح أنه سيجري توقيع الكشف النفسي والعصبي لجميع المرشحين، إضافة إلى تحليل المخدرات الذي يجري إرساله للمعامل المركزية بالقاهرة وتظهر نتيجته في خلال أسبوع .

وأضاف أنه في حالة ثبوت إيجابية المرشح لتحليل المخدرات، يعطى له فرصة للتظلم في فترة لا تتعدى الأسبوع .

جدير بالذكر أنه لم يتقدم أحد حتى الآن، لإجراء الفحص الطبي بمحافظة جنوب سيناء.