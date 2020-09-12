الاثنين.. غلق باب التقدم للمنح بالجامعات الخاصة في جنوب سيناء

أعلنت محافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، غلق باب تلقي طلبات الحصول على منح دراسية مجانية بالجامعات الخاصة لطلاب وطالبات الثانوية العامة بالمحافظة، اعتباراً من بعد غد الاثنين، الموافق 14 سبتمبر الجاري.

وقال اللواء نادر عشماوي، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، في تصريح له اليوم، إن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أصدر تعليمات بالإعلان عن الموعد النهائي لتلقي طلبات التقدم للمنح لإعطاء فرصه نهائية للطلاب.

وأوضح السكرتير العام أن جميع الطلاب والطالبات الذين تقدموا بالفعل بطلبات للحصول على المنح الدراسية، لابد أن يقدموا صورة من بطاقة الترشح المحدد لهم فيها اسم الكلية المرشحين لها، طبقاً لتنسيق الجامعات المصرية، للشئون الإدارية بديوان عام المحافظة، في موعد أقصاه الاثنين المقبل.

وأكد سكرتير عام جنوب سيناء أنه سيجري ترتيب المتقدمين للمنح بالجامعات الخاصة طبقاً للدرجات من الأعلى إلى الأقل، وسيجري مخاطبة الجامعات الخاصة أولاً بأول، حسب ما يرد للمحافظة رسمياً من منح بالجامعات تباعاً، حسب الأعداد ونوعيات الكليات المتاح منها المنح بتلك الجامعات.