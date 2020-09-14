جامعة المنيا ترد على واقعة وفاة حامل بالمستشفى الجامعي: مصابة بكورونا

أصدرت جامعة المنيا، بيانًا، اليوم، ردًا علي تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو لمتوفية داخل مستشفى النساء والتوليد الجامعي، وبجوارها والدتها تبكي وتصرخ متهمة إدارة المستشفي والأطباء بالإهمال والتسبب في وفاتها.

وذكر البيان: "بشأن ما تداولته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة إيمان أحمد نجاح أنور، وجب التوضيح أن المريضة حضرت إلى مستشفى المنيا الجامعي للنساء والتوليد بأعراض اشتباه بفيروس كورونا وتعانى من إرتفاع حاد في درجة الحرارة وتدهور في العلامات الحيوية وتم استقبالها فوراً وإجراء الإسعافات الأولية، ودخلت غرفة العزل بالعناية المركزة تحت أشراف فريق طبي، إذ أن المريضة كانت حامل في الشهر السابع".

وأكد البيان أن المريضة خضعت للرعاية اللازمة وبعد استقرار حالتها تم استدعاء أطباء قسم القلب والصدر لمباشرة الحالة وإجراء كل التحاليل اللازمة والأشعة المقطعية والتي أثبتت عدم التأكد من اشتباه عدوى فيروس كورنا إلا بعد إجراء مسحة PCR والتي تم إجراؤها للمريضة بمستشفى صدر بنى مزار يوم 5/9/2020 بمعرفة أهل المتوفية ولم تظهر النتيجة حتى وفاة المريضة.

واستقر الرأي الطبي على البدء فوراً في برتوكول العلاج الخاص بعدوى فيروس كورنا والمعتمد من وزارة الصحة ولجنة التعامل مع هذه الحالات بالمستشفى الجامعي وهو عبارة عن (مضادات حيوية – خافض للحراة – مضادات للتجلط)، واستقرت حالة المريضة لمدة 48 ساعة وذلك يومي السبت والأحد وهذا مثبت من فحص الأوراق الخاصة بالمتابعة والمسجلة بتذكرة المريضة مع المتابعة الدقيقة من الأطقم الطبية المتخصصة والذين أوصوا باستمرار برتوكول العلاج.

وأضاف البيان: "يوم الأحد الساعة التاسعة مساءا حدث تدهور مفاجئ في حالة المريضة داخل العناية المركزة بعد انخفاض حاد في الضغط والنبض وانخفاض نسبة الأوكسجين في الدم ودرجة الوعى العام للمريضة وعلى الفور تم التدخل من جانب أطقم العناية المركزة لإجراء الإسعافات اللازمة ولكن حدث توقف مفاجئ في عضلة القلب وحاول الأطباء إجراء الإنعاش القلبي ولكن عضلة القلب لم تستجيب للإنعاش".

ونوه إلى إعلان وفاة المريضة في تمام الساعة العاشرة مساء وكان التشخيص المبدئي هبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة جلطة في الشريان الرئوي وفى هذه الأثناء تدخل أهل المريضة بالاعتداء على الأطقم الطبية أثناء تأدية واجبهم والفيديو المتداول تم تصويره داخل العناية المركزة بعد إعلان وفاة المريضة وتم تحرير مذكرة إثبات حالة بالواقعة.

وأوضح البيان أن الدكتور مصطفي عبد النبي رئيس الجامعة علم بالواقعة، وقرر تشكيل لجنة تضم عميد كلية الطب، والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، مدير مستشفى القلب والصدر لفحص ملابسات الوفاة من كل جوانبها لبيان ما تم إتخاذه من إجراءات طبية وعلاجية مع المريضة وتماشيها مع البرتوكول المتبع وإتخاذ الإجراءات القانونية في حالة وجود أي تقصير إن ثبت ذلك.

وأكد البيان أنه سوف يتم الإعلان عن نتيجة التحقيق بكل شفافية للرأي العام في موعد أقصاه 48 ساعة وأن إدارة المستشفى تأسف لما حدث من أهل المتوفاة من التعدي على الأطقم الطبية وانتهاك حرمة المتوفاة وحرمة المستشفى بالتصوير بعد إعلان وفاتها.

وتداول العشرات من رواد موقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك، عدد من الفيديوهات للفتاة، بعد أن قامت والدتها بتوثيق لحظة احتضارها، ووفاتها وهي حامل داخل إحدى غرف مستشفى النساء والولادة التابعة لجامعة المنيا والمعروفة بمستشفى "سوزان"، وسط مطالب بالتحقيق السريع في الواقعة ومحاسبة المقصرين، ويظهر في الفيديو صراخ الأم وسط إحتضار ابنتها الحامل، ومناشدتها للأطباء بالتدخل، بينما تخلو غرفة ابنتها من أية أعضاء للفريق الطبي .