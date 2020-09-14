مصرع وإصابة 3 في انقلاب سيارة بصحراوي المنيا

لقي شخص مصرعه، وأصيب 2 أخرين، أليوم، في إنقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي، بزمام مدينة ملوي، جنوب محافظة المنيا.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير الأمن، إخطارا من عمليات النجدة، بإنقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي، وانتقل المقدم علاء جلال، رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع جنوب، والرائد أحمد رأفت رئيس مباحث مركز ملوي لفحص البلاغ.

وكشفت المعاينة إنقلاب سيارة ملاكي بالطريق الشرقي قادمة من محافظة الإسكندرية في طريقها لسوهاج، وتبين أن السرعة الزائدة تسببت في انفجار الإطار الخلفي للسيارة، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 2 أخرين، جميعهم من أسرة واحدة، جرى نقلهم لمستشفى ملوي العام وتحرر محضرًا بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.