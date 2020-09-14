جامعة المنيا ترد على وفاة سيدة بالمستشفى: أهلها ضربوا الأطقم الطبية

أصدرت جامعة المنيا، بيانا منذ قليل، بشأن ما تداولته وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن وفاة المغفور أيمان أحمد نجاح أنور، قالت فيه، انه وجب التوضيح بأن المريضة حضرت إلى مستشفى المنيا الجامعي للنساء والتوليد بأعراض اشتباه بفيروس كورونا وتعانى من ارتفاع حاد في درجة الحرارة وتدهور في العلامات الحيوية للمريضة وتم استقبال المريضة فوراً وإجراء الإسعافات الأولية والدخول إلى غرفة العزل بالعناية المركزة تحت أشراف فريق من أطباء النساء والتوليد حيث أن المريضة كانت حامل في الشهر السابع وأطباء العناية المركزة.

وقالت الجامعة في بيان لها، بعد استقرار حالة المريضة تم استدعاء أطباء قسم القلب والصدر لمباشرة الحالة وتم إجراء كل التحاليل اللازمة وكذلك الاشعة المقطعية والتى أثبتت عدم التأكد من أشتباه عدوى فيروس كورنا إلا بعد إجراء مسحة PCR والتى تم إجراؤها للمريضة بمستشفى صدر بنى مزار يوم 5/9/2020 من قبل أهل المتوفاه ولم تظهر النتيجة حتى وفاة المريضة .

وتابعت، أستقر الراى الطبى على البدء فورا فى برتوكول العلاج الخاص بعدوى فيروس كورنا والمعتمد من وزارة الصحة ولجنة التعامل مع هذه الحالات بالمستشفى الجامعى وهو عبارة عن ( مضادات حيوية – خافض للحراة – مضادات للتجلط ) .

اشارت ، إلى أن حالة المريضة استقرت لمدة 48 ساعة وذلك يومى السبت والأحد وهذا مثبت من فحص الأوراق الخاصة بالمتابعة والمسجلة بتذكرة المريضة مع المتابعة الدقيقة من الأطقم الطبية المتخصصة والذين أوصوا باستمرار برتوكول العلاج ، إلا أنه فى يوم الأحد الساعة التاسعة مساءً حدث تدهو مفاجى فى حالة المريضة داخل العناية المركزة من حيث انخفاض حاد فى الضغط والنبض وإنخفاض نسبة الأوكسجين فى الدم ودرجة الوعى العام للمريضة وعلى الفور تم التدخل من جانب أطقم العناية المركزة لإجراء الإسعافات اللازمة ولكن حدث توقف مفاجي فى عضلة القلب وحاول الأطباء إجراء الأنعاش القلبى ولكن عضلة القلب لم تستجيب للإنعاش .

جامعة المنيا: سيتم الإعلان عن نتيجة التحقيق بكل شفافية للرأى العام فى موعد أقصاه 48 ساعة

وتابعت: "تم إعلان وفاة المريضة فى تمام الساعة العاشرة مساء وكان التشحيص المبدئى هبوط حاد فى الدورة الدموية نتيجة جلطة فى الشريان الرئوى وفى هذه الأثناء تدخل أهل المريض بالاعتداء على الأطقم الطبية أثناء تأدية واجبهم وان الفيديو المتداول قد تم تصويره داخل العناية المركزة بعد إعلان وفاة المريضة وتم تحرير مذكرة أثبات حالة بالواقعة".

وعقب العلم بملابسات الحالة من قبل رئيس الجامعة تم تشكيل لجنة مكونة من عميد الكلية والمدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية ومدير مستشفى القلب والصدر لفحص ملابسات الوفاة من كل جوانبها لبيان ما تم اتخاذه من إجراءات طبية وعلاجة مع المريضة وتماشيها مع البرتوكول المتبع وإتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة وجود أى تقصير أن ثبت ذلك .

واكدت الجامعة انه سوف يتم الإعلان عن نتيجة التحقيق بكل شفافية للرأى العام فى موعد أقصاه 48 ساعة وأن إدارة المستتشفى تأسف لما حدث من أهل المتوفاه من التعدى على الأطقم الطبية وإنتهاك حرمة المتوفاه وحرمة المستشفى بالتصوير بعد إعلان وفاتها.