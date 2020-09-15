آخرها "نمبر 2".. أحمد الفيشاوي "فنان شامل" بالتمثيل والغناء والإنتاج

من عام لآخر، يبرهن النجم أحمد الفيشاوي على عشقه للفن، ورغبته في التعمق داخل هذا المجال، آخرها قراره بإخراج كليبه الجديد "نمبر 2" حسبما كشف في تصريحات خاصة لـ "الوطن".

وبهذا المجال الذي قرر اقتحامه، أصبح الفيشاوي أول نجوم جيله جمعاً بين التمثيل والغناء والإنتاج، ليحصد العلامة الكاملة للقب "الفنان الشامل"، وهو ما سنستعرضه خلال السطور المقبلة.

التمثيل

قدم الفيشاوي كممثل ما يقرب من 53 عملاً فنياً ما بين أعمال سينمائية وتليفزيونية وإذاعية ومسرحية، بدأها بمشاركته حينما كان في عمر التاسعة بفيلم "المرشد" عام 1989، وجسد حينها دور الطفل "تامر" مع والده الفنان فاروق الفيشاوي، وشارك الأخير البطولة كل من شيريهان، محمود الجندي، زوزو نبيل، عفاف شعيب وكوكبة من النجوم، من تأليف وإخراج إبراهيم الموجي.

أما عن آخر أعمال الفيشاوي، فسبق وانتهى من تصوير أحداث فيلمه الجديد "30 مارس" للمخرج أحمد خالد موسي، قبل أيام، ويشاركه البطولة كل من خالد الصاوي، دينا الشربيني، صبري فواز، أسماء أبواليزيد، خالد صالح وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم نيللي كريم، محمد علي رزق وندى موسى.

الغناء

أعاد الفيشاوي فن الراب في مصر إلى الواجهة، لعدم وجود مطربين يجيدون تقديم هذا الفن، حيث قدم عدداً من الأغنيات، أبرزها "ورقة شفرة، قلبي بيناديكي، أنا اسمي إيه، سيبوني أعيش والقرد بيتكلم".

الإنتاج

خاض الفيشاوي تجربة الإنتاج في فيلم "خارج الخدمة" عام 2015، والذي شارك في عدد من المهرجانات السينمائية الدولية، وشاركته البطولة شيرين رضا، كريم محمود، مي الأعصر، محمد فاروق شيبا، من تأليف عمر سامي وإخراج محمود كامل.