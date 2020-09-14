مدينة زويل تفتح باب التحويل إلى جامعتها وتقدم خصم 25% للطلاب للمتفوقين

أعلنت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار عن فتح باب التحويل إلى جامعتها بالقسمين الهندسي والعلمي للطلاب الذين تم قبولهم بجامعات أخرى شريطة اجتياز اختبار القبول الخاص بالجامعة.

وقال الدكتور محمود عبدربه القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمدينة عن اعتماد الاستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي لتوصية مجلس الادارة الذي أقر تقديم نسبة خصم للطلاب المتفوقين الحاصلين على تقدير تراكمي GPA 3.67 بمقدار 25٪؜ من نسبة الرسوم المعلنة وهي 96 ألف جنيه والتي تم تخفيضها من 150 ألف سابقاً وتتحمل المدينة من مواردها الذاتية فرق تكلفة العام الدراسي.

وأشار عبدربه إلى أن الطلاب الحاصلون على تقدير تراكمي 3.33 ( جيد جداً) سوف تقدم لهم نسبة خصم بقيمة 15%، بالإضافة إلى تقديم عدد كبير من المنح الكاملة المجانية من قبل الشركاء والداعمين لمدينة زويل من المؤسسات المصرية وذلك للمستحقين لهذه المنح.

يذكر أن مدينة زويل خرجت من جامعتها حتى الآن ٤ دفعات وبلغت نسبة توظيف خريجيها 90%؜ خلال الشهور الثلاثة الاولى بعد التخرج في الوقت الذي تبلغ نسبة التوظيف العالمية 60% خلال 6 شهور وهو ما يعكس جودة التعليم بمدينة زويل الذي يضاهي أرقى المعايير العالمية.

وتتميز الدراسة بجامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل بتخصصاتها الحديثة التي تواكب الثورة الصناعية الرابعة وتتضمن الدراسة مسار هندسي يمنح درجة البكالوريوس في الهندسة في تخصصات:

١- هندسة الطاقة الجديدة والمتجددة

٢- هندسة النانوتكنولوجي

٣- هندسة الطيران

٤-هندسة البيئة

٥- هندسة الفضاء والمعلومات ودرجة بكلوريوس علوم في تخصصات

١- العلوم الطبية الحيوية

٢- فيزياء الأرض والكون

٣- علوم المواد

٤- علوم النانو