الوفدي المعتصم يرفض محاولات احتوائه: لن أرحل قبل رد اعتبار الحزب

رفض القيادي الوفدي راضي شامخ محاولات طارق تهامي ومحمد فؤاد أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد لإثنائه عن قراره بالاعتصام والإضراب عن الطعام داخل مقر حزب الوفد.

ووجه شامخ حديثه لقيادات الوفد المجتمعين برئاسة فؤاد بدراوي لاحتواء غضب المطالبين بالانسحاب من القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب قائلاً: أنا متواجد داخل الوفد ولن أرحل قبل رد اعتبار الوفد والوفديين.

وأكمل: عليكم الآن محاسبة كل من أوصل الحزب إلى هذا التخاذل والإخفاق في الانتخابات البرلمانية، ومستمر في اعتصامي وإضرابي عن الطعام ولا هدف لي غير عودة بيت الأمة والحفاظ عليه.

وكشفت مصادر من داخل الهيئة العليا لحزب الوفد لـ"الوطن"، أن المستشار بهاء أبوشقة رئيس الحزب أعلن انسحابه من التفاوض مع القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب وفوض فؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب بالقيام بهذا الدور.

ويشهد حزب الوفد الآن اجتماعا للهيئة العليا برئاسة فؤاد بدراوي لمحاولة احتواء غضب بعض القيادات المطالبة بانسحاب الوفد من القائمة الوطنية اعتراضا على تخصيص 20 مقعدا فقط للحزب في القائمة.

وعقد 12 حزبًا، أمس، أول اجتماع مشترك بمقر ائتلاف دعم مصر، للتشاور حول تشكيل قائمة وطنية في انتخابات مجلس النواب.

وشارك في الاجتماع أحزاب مستقبل وطن، حزب الوفد، حزب حماة الوطن، حزب مصر الحديثة، حزب المصرى الديمقراطى، حزب الشعب الجمهورى والإصلاح والتنمية، التجمع، إرادة جيل، حزب الحرية المصرى، العدل، المؤتمر، بجانب ممثل عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وشهد الاجتماع مناقشات وتشاورا بين الأحزاب حول نسب كل حزب في القائمة التي ستخوض انتخابات مجلس النواب على الأربعة قطاعات بالجمهورية، واتفقوا فيما بينهم على التنسيق المشترك في الدوائر الفردية بمختلف المحافظات.

ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضواً، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعداً بالنظام الفردي، و284 مقعداً بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشّح في كل منهما، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد على 5% من الأعضاء.