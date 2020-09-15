محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة تنسيق رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد

اعتمد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أمس الاثنين، النتيجة النهائية لتنسيق رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 2020-2021 رسمي ولغات ولغات مميز وعربي بالمحافظة وبلغ إجمالي عدد المقبولين 10062 طالبا وطالبة لهذا العام بنسبة 100% للعام الخامس على التوالي.

جاء ذلك بحضور الدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور عاطف علم الدين رئيس مجلس الأمناء، وتقرر فتح باب التظلمات لمدة 15 يوما لتلقي الطلبات وتم استيعاب كل المتقدمين بجميع المدارس حرصا على مصلحة الطلاب.