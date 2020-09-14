رياضيون في عزاء "عزمي مجاهد" بالمنصورة: "اتخطف مننا"

توافد عدد كبير من الرياضين علي النادي الاجتماعي باستاد المنصورة الرياضي، اليوم، لتقديم واجب العزاء في وفاة الكابتن "عزمي مجاهد" المتحدث الإعلامي ومدير إدارة المتابعة للإتحاد المصري لكرة القدم السابق، ابن مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وقال الكابتن سامي الطحان، رئيس لجنة الحكام بالدقهلية، إن مرض الكابتن عزمي، لم يكن خبرا مفجعًا وتوقعنا شفاؤه إلا أننا فوجئنا بالخبر: "اتخطف مننا ولذلك كانت الفاجعة كبيرة بإعلان وفاته".

وأضاف الطحان إن ظروف كورونا جعلت العزاء قاصر علي الجنازة، ما دفع الرياضيين بمسقط رأسه إلى إقامة سراق عزاء بمسقط رأسه بالمنصورة: "إتفقنا على فتح النادي الاجتماعي باستاد المنصورة، وبعدها علمنا بعمل عزاء قي القاهرة يوم السبت القادم".

وعن علاقته بالراحل، أكد أن هذه النوعية من الشخصيات النادرة تجبرك على الإرتباط بها: "كان لاعب قوي، واشتغل في الإعلام الرياضي ثم برنامج شامل، وكان يهتم بأي مشكلة تخص المنصورة ويقف مع أهل بلده".

وأكد فتحي عوض الله، رئيس منطقة الدقهلية لكرة القدم، إن عزمي مجاهد كان رمزًا من رموز الرياضة في مصر، ونتلقي العزاء من رموز الرياضة من الغربية وكفر الشيخ و طلنطا والمحلة، وهو من العشرة الأوائل في الطائرة وله إنجازات في كل شئ وكان رجلًا مميزًا وصاحب موقف، ومتواصل مع كل أعضاء المنظومة.

حضر العزاء عدد كبير من الرياضيين السابقين، وأعضاء مجلس النواب، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة إستاد المنصورة .