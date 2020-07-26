سياسي ليبي: السراج قدم البلاد على طبق من ذهب لتركيا

قال عبدالباسط بن هامل، المحلل السياسي الليبي، إن الصهيوني برنارد ليفني وصل إلى ترهونة بدعوة من وزير داخلية حكومة السراج لتقديم الدعم له، موضحًا أن زيارة برنارد ليفني تأتي بالتنسيق مع المخابرات التركية كما أن له علاقات وطيدة بالخارجية التركية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسؤوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى.

وأضاف "بن هامل"، أن هناك مرافقين لبرنارد ليفني لم يتم الكشف عن هوياتهم، يقال إنهم صحفيون ولكن لا يعلم أحد الجهات التي ينتمون لها، كما أن السراج قدم ليبيا على طبق من ذهب لتركيا، فالرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحاول إعادة أمجاد الدولة العثمانية من خلال البوابة الليبية، موضحًا أن العثمانيين الجدد عادوا من جديد إلى طرابلس.

وأشار المحلل السياسي الليبي، إلى أن العثمانيين يستغلون المرتزقة السوريين الباحثين عن الدولارات، وهناك آلاف الميليشيات والمرتزقة من مختلف الجنسيات في ليبيا ومنهم مصريون، موضحًا في الوقت ذاته أنه من يفكر في اجتياز الخط الأحمر الذي تم تحديده من قبل سيجد القوة الضاربة والقوية في انتظاره، متوقعا محاولة أردوغان الهجوم على الجفرة وسرت.