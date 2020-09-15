أحمد زاهر يحتفل بوصول متابعية على "إنستجرام" لـ3 ملايين

احتفل الفنان أحمد زاهر عبر انستجرام بوصول متابعيه إلى 3 ملايين.

وكتب زاهر "3 مليون متابع.. أحب اشكرا كل فانز ليا شخصيا على كمية الحب والدعم اللي بتديهملي كل يوم.. انتو بقيتوا عيلتي الكبيرة اللي بفتخر بيها في أي مكان وسبب رئيسي من نجاحي هو حبوكو ليا. ربنا يديم عليا".

زاهر ينتظر طرح فيلمة الجديد "زنزانة 7" في دور العرض

فيلم "زنزانة 7" بطولة: نضال الشافعي، وأحمد زاهر، ومايا نصرى، وعبير صبري، وإيهاب فهمي، ومنة ‏فضالي، ومدحت تيخة، وأحمد التهامى، ومن تأليف حسام موسى، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج إبرام ‏نشأت.

تدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك ‏فيه عدد من الوجوه ‏الجديدة وهم: أيمن كشك، وأشرف عبدالعزيز، ‏ومنى منير.‏