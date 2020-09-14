"الوزراء": لن يتم تقديم الشيشة بالمقاهي حتى توافر لقاح أو علاج لكورونا

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة اتخذت اجراءات جديدة للفتح اليوم من أجل عودة الحياة إلى طبيعتها بعد أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، موضحًا أن الشيشة لن تُقدم في المقاهي أو الكافهيات في الوقت الحالي، حيث إن فيروس كورونا ما زال متواجدًا وهناك تسجيل لإصابات.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، على شاشة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي، أنه لن يتم تقديم الشيشة في المقاهي أو الكافيهات ما لم يتم اكتشاف لقاح أو علاج للفيروس، مؤكدًا أنه رغم هذه الإجراءات إلا أنه مع قدوم "الشتاء" قد يكون هناك قرارات أخرى بسبب الإنفلونزا الموسمية.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة وافقت على إقامة الأفراح بالأماكن المكشوفة بالمنشآت السياحية والفندقية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية بحد أقصى 300 فرد، والموافقة على عقد صلوات الجنازة في المساجد التي لها ساحات فضاء مكشوفة في غير أوقات الصلوات اليومية.