"الوزراء": سنقطع المرافق عن الوحدات المخالفة وليس المبنى بالكامل

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه سيجرى قطع المرافق عن الوحدات المخالفة في العقارات المخالفة التي لم يتصالح أصحابها في مخالفات البناء قبل 30 سبتمبر.

وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى عبر شاشة "صدى البلد": "لن نقطع المرافق عن المبنى بالكامل، بل سنقطع مرافق عن وحدات معينة ومحددة لم تتصالح، وبقية الوحدات التي تصالحت حتى لو كانت في الدور الأخير ستصل المرافق إليها إذا تصالح أصحابها".

وتابع: "لن نساوي بين من احترم الدولة المصرية والتزم بالقوانين وبذل جهدًا ووقتًا ودفع أمواله لحماية وحدته، وبين مواطن آخر تصرف بعدم مسؤولية، وسيحاسب كل منهما على قدر عمله".