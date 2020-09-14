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"الوزراء": سنقطع المرافق عن الوحدات المخالفة وليس المبنى بالكامل

كتب:

شريف سليمان
08:52 م | الإثنين 14 سبتمبر 2020
المستنشار نادر سعد

المستنشار نادر سعد

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه سيجرى قطع المرافق عن الوحدات المخالفة في العقارات المخالفة التي لم يتصالح أصحابها في مخالفات البناء قبل 30 سبتمبر.

وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى عبر شاشة "صدى البلد": "لن نقطع المرافق عن المبنى بالكامل، بل سنقطع مرافق عن وحدات معينة ومحددة لم تتصالح، وبقية الوحدات التي تصالحت حتى لو كانت في الدور الأخير ستصل المرافق إليها إذا تصالح أصحابها".

وتابع: "لن نساوي بين من احترم الدولة المصرية والتزم بالقوانين وبذل جهدًا ووقتًا ودفع أمواله لحماية وحدته، وبين مواطن آخر تصرف بعدم مسؤولية، وسيحاسب كل منهما على قدر عمله".

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