عمرو خليل يعلن استعداته للتطوع في تجربة اللقاح المصري

أعلن الإعلامي عمرو خليل، عن استعداده للتقديم للتطوع في تجربة اللقاح المصري الذي يتم عمل تجارب سريرية عليه في الوقت الحالي.

وقال "خليل"، خلال تقديمه برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، خلال مداخلة أجراها مع حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لأزمة فيروس كورونا، إنه يريد التقدم من أجل التطوع لتجربة اللقاح المصري المعالج لفيروس كورونا.

وطالب حسام حسني، "خليل" بالتقدم من أجل تجربة اللقاح، من خلال الموقع الإلكتروني بوزارة الصحة، لافتا إلى أنه تقدم بنفسه من أجل تجربة اللقاح هو ونجله.