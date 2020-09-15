طريقة تقديم شكوى للنيابة العامة أونلاين

في إطار حرص الدولة المصرية على تحويل الخدمات المقدمة للمواطنين إلى خدمات رقمية، أعلنت النيابة العامة عن خدمة تقديم شكوى أونلاين، وهي خدمة مجانية يمكن للأفراد تقديمها، وتستعرض "الوطن" خطوات تقديم الطلب إلكترونيًا طرق تقديم شكوى للنيابة العامة إلكترونيا.

طرق تقديم شكوى للنيابة العامة إلكترونيا

يقوم الشاكي بإرسال رسالة عبر تطبيق الواتس اب على رقم الهاتف 01111755959 ، وبمجرد الإرسال سيتم استقبال لينك نموذج الشكوى الإلكتروني.

http://https//docs.google.com/forms/d/lxusHDz8Z1nhue_4byfpnU44dAp5Pa-jmhjLEo3bhQuWA/viewform?edit_requested=true

2-ضرورة ملء البيانات المطلوبة بالنموذج المشار إليه، ولا يمكن استقبال الشكاوى برسائل مباشرة عبر تطبيق "WhatsApp"

3- ضرورة إرفاق صورة وجه بطاقة تحقيق الشخصية (الرقم القومي) بنموذج الشكوى، وإلا اعتبرت الشكوى ملغية.

4- لا يوجد أي رقم هاتفي آخر لاستقبال الشكاوى إلكترونيا إلا المشار إليه بالوسيلة الموضحة.

5- إذا تعذر على المواطن تقديم شكواه إلكترونيا، فحقه مكفول بالتقدم بها إلى ديوان قسم الشرط أو النيابة المختصة.

6- لا تعتمد الشكاوى التي تخرج من اختصاصات النيابة العامة ولا ينظر اليها.

7-الشكاوى المعتمدة يرسل لمقدمها رسالة عبر تطبيق "whatsapp" بما تقرر بشأنها، ويعتبر عدم الرد على الشاكي بذات الطريقة بمثابة استبعاد الشكوى لخروجها عن اختصاص النيابة العامة.

8-لا تقبل الشكاوى الإلكترونية المتعلقة بطلب الطعن على الأحكام سواء بطرق الطعن العادية أو غير العادية وكذلك الشكاوى المتعلقة بالتماس إعادة النظر أو التظلم من قرارات وأوامر صادرة من النيابة العامة مرتبطة بمواعيد إجرائية وفى حالة تقديمها إلكترونيا لا يعد ذلك سند للاعتداد بها.