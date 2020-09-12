كيفية تقديم شكوى لهيئة الرقابة الإدارية حال تعرضك لمضايقات من موظف

وجدت المؤسسات الحكومية للتسهيل على المواطنين، إنهاء المصالح والأوراق الثبوتية، لكن ماذا إذا تعرضت إلى مضايقة من موظف حكومي دون حق، أو طلب إكرامية أو رشوة، كيف يمكن تقديم شكوى رسمية؟

تقدم "الوطن" في التقرير التالي، خطوات تقديم شكوى ضد موظف لهيئة الرقابة الإدارية، إذا تعرضت لمضايقة أو طلب رشوة، أو شاهدت فساد.

الشكاوى التي تختص بها الهيئة

أوجه الخلل والقصور في الجهاز الإداري بالدولة.

مخالفة العاملين لتنفيذ القوانين واللوائح.

إهمال العاملين فى آداء واجبات ومسئوليات وظائفهم.

سوء تأدية الخدمات المقدمة للمواطنين.

أى وقائع تتعلق بالمساس بالمال العام أو الوظيفة العامة.

طريق تقديم الشكاوى لهيئة الرقابة الإدارية:

مكتب خدمة المواطنين

تقديم الشكاوى مكتوبة أو بلاغات شفهية، يتقدم بها المواطنون بأنفسهم لمكاتب خدمة المواطنين بالمقر الرئيسي للهيئة الكائن فى تقاطع شارعى النزهة وأسماء​ فهمى بمدينة نصر، أو بالمكاتب الإقليمية التابعة لها بالمحافظات المختلفة.

البريد العادي

ترسل الشكاوى إلى هيئة الرقابة الإدارية بعنوانها تقاطع شارعى النزهة وأسماء​ فهمى بمدينة نصر، أو بالمكاتب الإقليمية التابعة لها بالمحافظات المختلفة، بصندوق بريد رقم 111 هليوبوليس.

البوابة الإلكترونية للهيئة

من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لهيئة الرقابة الإدارية www.aca.gov.eg، ثم الدخول على قسم "الشكاوى" بالقائمة الرئيسية ثم اختيار "إرسال شكوى"، وملء نموذج الشكوى والضغط على زر إدخال.​​

الفاكس

ترسل الشكاوى على الفاكس رقم 0020222915403

تليفون الهيئة 0020222902728 أو الرقم المختصر 16100 والخاص بإسلوب تقديم الشكاوى.

وسوف يتم إخطار الشاكي بنتيجة فحص شكواه بواسطة رسالة SMS على رقم الهاتف المحمول المرسل بالشكوى.​