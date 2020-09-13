اعرف موقفك بعد تقديم طلب التصالح

كشف تقرير صادر عن وزارة التنمية المحلية، بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2020، أنّه حال تقديم طلب التصالح دون استيفاء المستندات، يحصل مقدم الطلب على "نموذج 3"، الذي يتم بموجبه وقف الإجراءات ضد المخالفة، وإعطاء مهلة شهرين لاستكمال باقي المستندات، والتأكيد على تغليب البعد الاجتماعي من خلال توجيه المحافظين بالاستمرار في مراجعة قيم التصالح في بعض المناطق التي بها ارتفاع كبير في قيم مقابل التصالح، كما يمكن للمالك أو أي من ذوي الشأن تقديم طلب التصالح.

موقف أصحاب العقارات المخالفة

وأشار التقرير إلى أنّ أصحاب العقارات المخالفة هم المسؤولون جنائيا أمام القانون، وتقديم شاغلي العقار لطلب التصالح لا يعفي مالك العقار من المساءلة، كما تضمنت النقاط التوضيحية، وفقًا للتقرير، البت في طلب التصالح في مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تقديم الطلب مستوفيا المستندات، وحال قبول طلب التصالح سيتم خصم مبلغ جدية طلب التصالح من المستحقات المالية المقررة، ويمكن تقسيط مقابل التصالح على أقساط لا تتجاوز الـ3 سنوات بعد سداد 25% على الأقل.

الموقف بعد رفض التظلم

وفيما يتعلق برفض طلب التصالح، أشار التقرير إلى أنّه يجوز لمن تم رفض طلب تصالحه التظلم خلال 30 يومًا من تاريخ الإخطار، وحال رفض طلب التصالح سيتم رد مبلغ جدية طلب التصالح لمقدم الطلب الذي سدده.

تيسيرات للتصالح

وأشار إلى أنّ التيسيرات التي قدمتها تعديلات قانون التصالح مع مخالفات البناء، وفي مقدمتها أنّ القانون فتح المجال للتصالح في المخالفات التي تمت قبل تطبيقه، وتسديد قيمة التصالح على أقساط ولمدة 3 سنوات دون فوائد بدلا من الدفع الفوري، والسماح للمواطن بالتظلم من عدم قبول طلب التصالح، وإمكانية التظلم من قيمة التصالح، والاكتفاء بأن تكون الشهادة الخاصة بالسلامة الإنشائية للمبنى مُقدمة من مهندس نقابي وليس مكتبا هندسيا أو استشاريا.

وكان الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أكد وجود 8 محافظات بها عدد من المراكز التكنولوجية، بإمكانها استقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء إلكترونيًا، من خلال بوابة خدمة المحليات الإلكترونية، وبينها القاهرة والجيزة والقليوبية وأسيوط وقنا.

وأضاف "قاسم"، لـ"الوطن"، أنّ بوابة خدمات المحليات تقدم أكثر من 40 خدمة للمواطنين بمختلف المحافظات، ويتم استقبال الطلب وفحصه والرد عليه، لافتًا إلى أنّ البوابة تقدم خدماتها تيسيرا على المواطنين بدلاً من ذهابهم إلى الحي، ويتم متابعة الطلبات المقدمة من البوابة أو التي تم تقديمها من خلال المراكز التكنولوجية، والاستعلام عن المستندات والرسوم وإجراءات الخدمات المقدمة، والاطلاع على التراخيص السابقة التي جرى استخراجها من الأحياء والمدن وموقف الرخصة ومنطوق الرخصة، والاطلاع على المخالفات المسجلة وكذلك الإيقافات، علاوة على سداد المدفوعات المستحقة عن طريق خدمة الدفع الإلكتروني.