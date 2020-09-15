رضوى الشربيني: رب الخير مبيجبش إلا الخير

خرجت الإعلامية رضوى الشربيني عن صمتها بعد موضوع أزمة الحجاب، وكتبت عبر حسابها على فيسبوك: "رب الخير ما بيجبش إلا الخير"، لتنهال عليها تعليقات دعم من الجمهور.

وقال أحد مستخدمي موقع فيسبوك في تعليق "ربنا يقويكي وينصرك انتي قلتي كلمة حق وخير إن شاء الله لا يعود لكي إلا الحق وخير أكبر".

وقال آخر "كل الدعم يا رضوى لسه فسيرتك وكلنا عمالين كنا ندعيلك انتي كسبتي حب ودعم كل محجبة وأغلب اللي مش محجبات وفخورين بيكي".

وجاء تعليق آخر "والله انت صح دى ناس بتغير منك وربنا معاكى وإحنا جمهورك فى ضهرك مليقوش فى الورد عيب قالوا أحمر الخدين".

وكانت رضوى الشربيني فاجأت الجمهور برسالتها لكل من ترغب في خلع الحجاب، عبر برنامجها هي وبس"بقولها لها: "لكل واحدة هي المحجبة الوحيدة في شلة صحابها أو في عيلتها أو في شارعها أو في شغلها، اوعي تقلعي الحجاب انتي أحسن مني ومن غير المحجبة 100 ألف مرة".وتابعت رضوى الشربيني رسالتها لمن ترغب في خلع الحجاب، بأن غير المحجبة شيطان نفسها أقوى من إيمانها وقوتها، طالبة من المحجبات أن يلتزمن بالحجاب وأن يتغلبن على شيطانهن قائلة لهن: "انتي أحسن عند ربنا"، وطلبت رضوى الشربيني من المحجبات أن يبحثن عما يجعلهن أجمل بالحجاب، وألا ينسقن أمام مغريات الحياة أو الضغوط.

وتابعت رضوى الشربيني رسالتها لمن ترغب في خلع الحجاب، بأن غير المحجبة شيطان نفسها أقوى من إيمانها وقوتها، طالبة من المحجبات أن يلتزمن بالحجاب وأن يتغلبن على شيطانهن قائلة لهن: "انتي أحسن عند ربنا"، وطلبت رضوى الشربيني من المحجبات أن يبحثن عما يجعلهن أجمل بالحجاب، وألا ينسقن أمام مغريات الحياة أو الضغوط.

وقد تم تدشين حملة تضامن مع رضوى الشربيني بهاشتاج "#أدعم رضوى الشربيني"، والذي لاقى رواجا كبيرا بين رواد السوشيال ميديا.