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مصرع مواطن في حادث مروري بمركز أجا في الدقهلية

كتب:

صالح رمضان
11:51 م | الإثنين 14 سبتمبر 2020
إسعاف ارشيفية

إسعاف ارشيفية

لقي شخص في الدقهلية مصرعه، اليوم، في حادث تصادم بين موتوسيكل وسيارة علي طريق "برج النور – سنجيد" بمركز أجا.

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أجا، بورود بلاغ إلي إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على الطريق الواقع بين قريتي "برج النور وسنجيد".

وهرعت سيارة الإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين وفاة "محمود السيد الجرداوي" 35 عامًا من قرية "سنجيد" وحرر مركز شرطة أجا محضرًا بالحادث، وجري نقل الجثة إلي مستشفى أجا المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

 

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