أيمن بهجت قمر: مكنتش أتخيل عمرو دياب يغني "أنا هعمل مهرجان"

وصف المؤلف أيمن بهجت قمر، تعاونه مع الفنان عمرو دياب بـ"الرحلة الكبيرة"، قائلا إنه يقسم أغنياته مع عمرو دياب لعدة أقسام مختلفة، متابعا: "أغنية (خليك معايا) و(وحشتيني) دة ستايل، وقسم آخر مثل (يهمك في إيه) من الدرامات القوية اللي كتبتهاله، وعندنا نوعية الأغاني الساخرة زي (حكايات اللي أنا عشتها) و(كان طيب كان حنين)، مقدرش أقول فيه أغنية بعينها بحبها".

وأضاف "قمر" خلال لقاء ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن أغنية "أنا هعمل مهرجان" مع الأغاني التي يعتز بها "مكنتش أتخيل عمرو في يوم من الأيام هيغني كلام أنا كاتبه وبيقول (أنا همشي وأقول في الشارع إيه) و(أنا هعمل مهرجان).. كلام كان جريء والتجديد بيبقى جميل".

وتابع: "أنا من النوع اللي بيحب دايما يشتغل مع صحابي، لو مخرج جابلي لحن مش من صديق ليا يبقى نادرا، ولكن معظم تركيزي مع صحابي، ونجحنا في التعاون مع بعض، أصحابي كتير، محمد محيي من أقرب الناس لقلبي".