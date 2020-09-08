مختار نوح: عصام تليمة وأتباعه تسببوا في كشف مكان محمود عزت

قال مختار نوح الكاتب والمفكر الإسلامي، إن جماعة الإخوان أصبحت بلا مرشد بعدما ألقت قوات الأمن القبض على محمود عزت، مشيرًا إلى أنه كان المرشد الحقيقي للجماعة حتى قبل إلقاء القبض على الإرهابي محمد بديع.

وأضاف نوح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر": "كان يدير الأمور كلها في الجماعة، وكان يتحكم في الأسر والكتائب والتنظيم السري"، موضحًا أن القبض عليه كان أمرًا كاشفًا للمشكلات التي تعاني منها الجماعة.

وتابع: "الإخوان كانوا يرفضون أن يكون عزت مسردبًا أي مختبئًا، بهذا عمل عصام تليمة ومحمود حسين ثورة كبيرة لأنهما رفضا اتباعه، وعندما قُبض على محمود عزت قال الفريق الثاني إن عصام تليمة هو الذي أبلغ عنه".

وأردف، أن القبض على عزت كشف فضائح مالية في تركيا، وأنه عندما قال تليمة إنه لا يجوز أن يكون المرشد مختبئًا بين 4 جدران، ما اضطر عزت إلى إرسال رسائل لأفراد التنظيم لكي يبين لهم أنه موجود، وربما قد يكون ذلك السبب وراء كشفه سريعًا، أي أن عصام تليمة ومن معه قد يكونوا هم السبب في كشف مكانه.