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النقل: ترميم عمارة الشربتلي تكلف 11 مليون جنيه ودفعته الشركة المنفذة

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أحمد حامد دياب
03:35 ص | الثلاثاء 15 سبتمبر 2020
عمارة الشربتلي

عمارة الشربتلي

كشف المهندس كامل الوزير وزير النقل تفاصيل ترميم عمارة الشربتلي والتي تعرضت للتصدع بسبب أعمال محطة مترو أنفاق الزمالك.

وقال الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" إن ترميم العمارة تم بواسطة أكبر شركتين مقاولات مشتركين في تحالف عمل المترو وهم شركات المقاولون العرب وأوراسكوم بالتعاون مع كبرى المكاتب الاستشارية.

وأشار إلى أن الشركتين نفذوا كل التوصيات الفنية التي أوصت بها اللجنة الاستشارية التي فحصت العقار، مشيرًا إلى أن اللجنة أرسلت تقريرها لمركز بحوث البناء والذي عاين المبنى واعتمد التقرير مؤكدًا أن عمال الترميم انتهت كما يجب.

وتابع: "عشان نطمن السكان أكتر أجرنا الشقة اللي في الدور الأول واللي فيها العمود اللي كان متضرر عشان اقول لهم انا قاعد معاكم ومش همشي من العمارة والمكتب بندير منه شغلنا وفرصة انكم تتطمنوا اننا معاكم واننا مش خايفين ولا حاجة والعمارة مؤمنة".

وشدد الوزير على أن العمارة أصبحت آمنة بنسبة 100% مما لحقها من أضرار تسببت فيها ماكينة الأنفاق مقدمًا الشكر لكل سكان عمارة الشربتلي بالزمالك ووصفهم بالوطنين الذين يحبوا وطنهم ويثقوا في حكومتهم وفي رئيس الجمهورية.

وأشار أن ترميم العمارة تكلف 11 مليون جنيه وأن تحالف الشركات المصرية الفرنسية تحمل تكاليف ترميم العمارة وتدعيمها وتكلفة مبلغ اقامتهم خارج العمارة.

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