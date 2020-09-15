تامر حسني يصور بوستر ألبوم "فولاذي" لطرحه الفترة المقبلة

أعلن المطرب تامر حسني، عبر إنستجرام، تصوير غلاف ألبومه الجديد "فولاذي" استعدادا لطرحه.

ونشر تامر فيديو من كواليس تصوير البوستر وقال "من تصوير cover خليك فولاذي تصوير محمد داخلي".

انتهى تامر مؤخرا من تصوير فيلم "مش أنا" من بطولة تامر حسني وحلا شيحة وماجد الكدواني وسوسن بدر، ومن إخراج سارة وفيق.

ومن ناحية أخرى يضع اللمسات النهائية حاليًا لألبومه الجديد، تمهيدًا لطرحه خلال فصل الصيف الجاري.