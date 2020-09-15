حلمي يكشف سبب سقوطه في الثانوية 3 مرات: جبت 48%

كشف الفنان أحمد حلمي قصة طريفة عن دراسته قبل الجامعية ورسوبه في الثانوية العامة 3 مرات وذلك خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "dmc".

وقال حلمي إنه كان يدرس في المملكة العربية السعودية وكان يدرس هناك مادة اسمها الرياضة الحديثة وحينما عاد إلى مصر وجد أن هذه المادة لا تدرس في مصر، ما تسبب في رسوبه لأول مرة.

وأشار إلى أنه عاد الثانوية العامة 3 مرات وحصل على مجموع 48%، مؤكدًا أنه التحق بكلية التربية الفنية نظرَا لحبه الشديد للرسم.

وأكد حلمي أنه حاول الالتحاق بكلية التربية الموسيقية وخاض اختبارات القدرات الخاصة بها بالفعل وغنى أمام اللجنة نشيد "طلع البدر علينا"، لافتًا إلى أنه نجح بالفعل في اختبار القدرات وأعلنوا اسمه في المقبولين ولم يلتحق بكلية التربية الموسيقية.