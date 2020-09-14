إسعاد يونس: تواصل أحمد حلمي معي خلال الحظر ونسني في فترة مهببة

قالت الإعلامية إسعاد يونس، إن الفنان أحمد حلمي كان يتواصل معها طوال الفترة الماضية، التي تزامنت مع حظر التجوال الذي فرضته الحكومة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت "يونس"، موجهة حديثها للفنان أحمد حلمي، خلال حلقة اليوم من برنامج "صاحبة السعادة"، عبر شاشة "DMC": "انت ونستني في الفترة المهببة دي".

وأضافت يونس: "انت خلتني أتقبل الفترة دي، وعاوزة أعرف انت عملت إيه؟!".

بدوره عبر الفنان أحمد حلمي عن سعادته باستضافته في حلقة اليوم من البرنامج، قائلًا: "أتابع صاحبة السعادة على مدار 4 سنوات، واليوم أنا معكِ في البرنامج، وسأشاهد هذه الحلقة مرة أخرى من المنزل".