أحمد حلمي يسخر من ابنته بسبب فشلها في إعداد "الكيك"

قال الفنان أحمد حلمي، إنه لم يخرج من منزله طيلة فترة الحظر الذي فرضته الحكومة المصرية بسبب أزمة انتشار جائحة كورونا.

وتحدث حلمي خلال حواره مع الإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج "صاحبة السعادة"، عبر شاشة "DMC" في الحلقة الأولى من الموسم الجديد، قال: "اكتشفت شوية حاجات في البيت، شوية حنفيات بايظة ومصلحتهاش، وجمعت شوية كتب وقلت حان وقت القراءة، وقلت هرسم، وبرضه مكنتش بقوم من على الكنبة".

وحول علاقته بزوجته الفنانة منى زكي، قال: "كنت بحط كتب على كل كوميدينو، عشان لما بتروح عند والدتها بنام مكانها، لأنها بتنام في الجنب الحلو، كنت بحط كتب في كل حتة حتى العربية، وبرضه مفتحتش الكتب، عشت حالة من السكون، وكنت ببص على السقف أو بتفرج على التلفزيون".

وسخر حلمي من ابنته، بسبب فشلها في إعداد "الكيك"، قائلًا: "عملت كيكة، ومش عاوز أطلع كلام عشان متضايقش، كررتها مرة واتنين، وبعد كده بقت كل ما تيجي تعمل كيك، أقولها ليه، تعالي اقعدي جنبي انتي وحشاني، لحد ما عرفت تعملها، وبقينا نطلب منها تعمل الكيك".