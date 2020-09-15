الوزير يكشف حقيقة زيادة تذكرة المترو بعد تولي شركة فرنسية إدارته: إحنا اللي بنحدد

كشف المهندس كامل الوزير وزير النقل تفاصيل تولي شركة فرنسية إدارة مترو الأنفاق، مشيرًا إلى أن مصر لديها شركة وحيدة تعمل في مجال إدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق.

وقال الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر": "احنا عندنا خطين مترو ودول كفاية ويمكن كتير على الشركة بتاعتنا، ودي شركة مملوكة لهيئة الأنفاق، والشركة أصبحت لا تستطيع أن تدير أكتر من كدة، واحنا بنعمل الخط التالت وبنكمله".

وأوضح الوزير، أن المرحلة الثالثة من الخط الثالث ستدخل الخدمة نهاية عام 2021، لافتًا إلى أنه مستقبلا سيكون عدد خطوط المترو 6 خطوط: "وده كتير قوي على الشركة بتاعتنا"، مشددًا على أن الشركة الفرنسية التي ستتولى إدارة المترو لا تملكه ولكنها تدير مقابل عقد إدارة وتشغيل وصيانة وتسلم المترو جديد عند انتهاء امتياز العقد الخاص بها.

ووصف الوزير، العقد المصري للشركة الفرنسية بأفضل من عقدها مع السعودية وعقدها في فرنسا، مضيفًا: "احنا ولا بعنا المترو ولا نقدر نفرط في المترو وبحب أطمن الناس أن الحكومة هي اللي بتحدد التذكرة واحنا اللي بناخد قيمتها ومبنسبش الشركة تتحكم في التذكرة، ولو سيبناها تتحكم هتخلي التذكرة بضعف سعرها لأن إحنا لا نهدف للربح لكن عاوزين نجيب مصاريف التشغيل".

وأشار إلى أن هذه الشركة ستكون 90% من عمالتها مصريين وسيحصلون فقط نسبة على الإدارة ويدفعوا غرامات على الأعطال ويتولوا أعمال الصيانة وإصلاح الحوادث، مؤكدً أنه فور انتهاء الخط الثالث والرابع سيتم دعوة شركات القطاع الخاص العالمية لإداراتها.

ودعا الوزير رجال الأعمال المصريين للمشاركة في قطاع السكة الحديدة والنقل وعمل خطوط سكة حديد بنظام حق الانتفاع وكذالك مشروعات الطرق والكباري والمواني الجافة.