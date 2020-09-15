وزير النقل: استأجرنا الشقة أعلى العمود المتضرر في "الشربتلي" بالزمالك

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن عمارة الشربتلي بالزمالك الآن آمنة بنسبة 100%، بعد خروج لجنة لمعاينتها على الواقع بعد التطوير، وذلك عقب حدوث تصدع في جدرانها بسبب عمليات حفر المترو، مؤكدًا أن خطوات الترميم بلغت 20 خطوة وتم تنفيذها بشكل جيد.

وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، على شاشة "الحدث اليوم"، أن العمارة الآن آمنة والعمود المتضرر تم معالجته من خلال عمل 2 حائط خرساني حاملة للعمود من الجانبين، وتم إنشاء أساسات قوية وحقن التربة في مدخل السفارة البحرينية.

وأوضح وزير النقل والمواصلات، أن الشركات القائمة على الترميم قاموا بأعمال التجديد على جميع المستويات وفي جميع نواحي العمارة، وأعمال التطوير جاء تحت إشراف لجنة محايدة والتقرير بها شفافية كبرى، وصدر التقرير وأفاد بعودة العمارة لما كانت عليها قد حدث.

وتابع: "خدنا السكان ودخلنا العمارة وأي حد عايز يشوف التقرير ييجي، واللي عايز يجيب استشاري لمتابعة الموقف ييجي، ودخلنا العمارة، واستأجرنا الشقة في الدور الأول علوي اللي فوق العمود اللي كان متضرر وكنا واقفين فوق 12 شخص في 2 متر، يعني الشقة صلبة، لإدارة العمل في المرحلة التالتة للمترو".