وزير النقل: محطة مترو صفاء حجازي لم يتغير اسمها

نفى المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، تغيير اسم محطة للخط الثالث لمترو الأنفاق التي تحمل اسم الإعلامية الراحلة صفاء حجازي.

وقال الوزير خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة مواطن"، عبر شاشة "الحدث اليوم"، إنها لم تتغير وإن اسمها هو محطة صفاء حجازي كما هي، مشيرًا إلى أن أي حديث في هذا الأمر يعتبر متأخرًا للغاية، إذ أن المحطة تحمل نفس الاسم منذ البداية.

وحول تسمية المحطة باسم الإعلامية الراحلة صفاء حجازي، قال وزير النقل: "إحنا أول ناس هتبادر وتكرم أي حد عمل حاجة للبلد، وعندنا محطات أخرى قد نطلق أسماء رموز أخرى عليها".

وأكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الوزارة على أتم الاستعداد لشراء عمارة الشربتلي الكائنة بـ17 شارع البرازيل بحى الزمالك، حال موافقة سكانها على البيع وتعويضهم بالمبالغ المالية المناسبة، مشيرا إلى أن الوزارة فى حال شراء العمارة سيتم هدمها وتحويلها لجراج متعدد الطوابق بالتزامن مع تنفيذ مشروع محطة مترو صفاء حجازى بالزمالك، موضحا أنه تم حقن التربة بالعمارة وترميمها لعدم حدوث أى انتكاسات بها.

وقال وزير النقل فى حواره لـ"الوطن"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كلفه شخصيا بمتابعة انتهاء أعمال ترميمات عمارة الشربتلي وتقديم كل الدعم لسكانها، مشيرا إلى أن الوزارة عملت على رفع كفاءة وتجديد العمارة، لتوفير الحماية والسلامة للسكان، مؤكدا أن ما حدث من تصدعات بالعمارة يرجع السبب الأول لنا ولكن دون عمد أو قصد.