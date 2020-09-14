وزير النقل يطمئن أهالي الصعيد: محطة بشتيل جنبها خط المترو

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إنه لا يمكن لأحد أن يخلق تمييزا عنصريا بين المصريين، مؤكدا أن "الصعايدة رجالة، وما يُقال حول التمييز العنصري الذي يتعرضون له غير صحيح على الإطلاق"، متابعًا: "محطة بشتيل هتكون أفضل محطة في الشرق الأوسط، وجنبها خط المترو".

وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر شاشة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي، أن ميدان رمسيس هو ملك للجميع، وتحويل قطارات الصعيد لمحطة بشتيل بدلًا من محطة مصر، هو قرار تنظيم لأمور الدولة وتقليل الكثافات المرورية بما يسهل على المواطن.

وأشار وزير النقل والمواصلات، إلى أنه حدث في السابق نقل قطار السويس لعين شمس ثم إلى عدلي منصور هذه المرة، مؤكدًا أن محطة رمسيس كانت تستقبل 10 آلاف راكب في اليوم، والآن تستقبل مليون راكب في اليوم، وهذا يمثل ضغطا كبيرا على منشآت المحطة.