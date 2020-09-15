إعلان الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى لجائزة مصر للخدمات الحكومية

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حفلًا مصغرًا، لتكريم الفائزين بجائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية، وسلمت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتسليم الجوائز للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.

وخلال كلمتها، أشارت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أنَّ الشباب الذين تمّ تكريمهم هم نماذج مشرفة من شباب مصر الذين حققوا إنجازًا كبيرًا فى رحلة التميز والإبداع والابتكار، مؤكّدة اهتمام مصر بقضية الإبداع والابتكار والتطبيقات الحكومية والتي زادت أهميتها بعد أزمة "كوفيد -19" وكل ما له علاقة بالتحول الرقمي، موضحة أنَّ جزء كبير من مؤسسات الدولة تعمل بشكل افتراضي حاليًا بما يؤكّد فكرة الإبداع والابتكار لما لها من أولوية.

ولفتت السعيد، إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية إيمانًا منها بأهمية الإبداع والابتكار من جانب ودور الشباب في تطوير كل ما له علاقة بالمنظومة الحكومية من جانب آخر، مؤكّدة أهمية التطبيقات الحكومية والتي تسهم في تسريع الأداء الحكومي بشكل مبتكر ومتميز.

وتابعت وزيرة التخطيط أنَّه عند البدء في إطلاق الجائزة بالجامعات المصرية تمّ استهداف مجموعة من عشرة قطاعات رئيسة أبرزها قطاع السياحة، والنقل والمواصلات، الصحة، التربية والتعليم، الداخلية، والخارجية، والعدل، والتموين، وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها القطاعات الأكثر إلحاحًا والأكثر استخدامًا لعملية التحول الرقمي لتيسير إجراءات الحصول على الخدمات والتي ترتبط بالمواطن بشكل مباشر وتوفير الوقت والجهد.

وأضافت السعيد، أنَّ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وضعت شروطًا للتقدم للجائزة وأهمها هو ما يتمّ تأكّيده دائمًا وهي فكرة العمل ضمن فريق عمل وذلك بتقديم آلية ذكية لتطبيق ييسر الخدمة الحكومية، موضحة أنَّه تمّ الاستعانة بمجموعة من الخبراء لاستقبال الأفكار فضلًا عن التدريبات التي قدمها مشروع "رواد 2030" التابع للوزارة للفرق المتقدمة، إلى جانب لجنة التحكيم والتي جاءت بمشاركة المجلس الأعلى للجامعات وذلك باعتبار الجامعات أكثر مؤسسة تستقبل الشباب، فضلًا عن مشاركة مجموعة كبيرة من الخبراء من وزارتي النقل والاتصالات وكذا مشروع الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

فوز تطبيق "حصلت حادثة" لقطاع الداخلية بالمركز الثاني.. و"اكتشف مصر" عن السياحة يحصد المركز الثالث

وأسفرت التقييمات عن فوز تطبيق "تذكرتك" من جامعة عين شمس فيما يخص قطاع النقل والمواصلات بالمركز الأول، تلاه في المركز الثاني تطبيق "حصلت حادثة" الخاص بقطاع الداخلية ثم في المركز الثالث تطبيق "اكتشف مصر" والمرتبط بقطاع السياحة، على أن يحصل كل فريق على جائزة مادية ويتم مساندته لتحقيق واحتضان وتنفيذ التطبيق والمساعدة لإنشاء الشركة الخاصة به.

وأكّدت وزيرة التخطيط أهمية النظر إلى الأفكار الأخرى التي لم تفز بالجائزة ومساعدة أصحابها في تطوير أفكارهم حتى إن كانت غير قابلة للتطبيق بشكل مباشر، متابعة أنه لا يوجد أهم من أن يكن لدينا أفكار تتحول إلى مشروعات تساعد وتخدم عملية تنفيذ الخدمات للمواطنين وتيسير الخدمات لهم.

يُشار إلى أنَّ فكرة تطبيق "تذكرتك" الخاص بقطاع النقل والمواصلات تتناول تطوير حلولاً تقنية ذكية وسريعة وغير نمطية لحجز رحلات القطارات والمترو وهيئة النقل العام، بما يسهم في تيسير الخدمة للمواطنين وتوفير الوقت والجهد، فيما تتمحور فكرة تطبيق حصلت حادثة الخاص بقطاع الداخلية من الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني، في إتاحة تطبيق ذكي متكامل يهدف إلى الإبلاغ عن حوادث الطرق، والعمل على تسهيل الوصول إلى المواطن فى موقع الحادث وإنقاذ المصابين واتخاذ الإجراءات اللازمة، كما تدور فكرة تطبيق اكتشف مصر الخاص بقطاع السياحة من جامعة حلوان، حول تطوير تطبيق يعمل على عرض أهم معالم مصر السياحية ومساعدة السائح بداية من وصوله إلى وجهته السياحية حتى مغادرته.

حضر الحفل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أشرف عبدالحفيظ مساعد وزيرة التخطيط لشؤون التحول الرقمي، ندى مسعود المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط، خالد مصطفى المشرف على جوائز مصر للتميز الحكومي، وغادة خليل مدير مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.