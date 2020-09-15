التضامن تبدأ صرف مساعدات كرامة اليوم

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، صرف مساعدات برنامج كرامة عن شهر سبتمبر 2020، للمستفيدين من البرنامج الذين يبلغ عددهم نحو مليون و240 ألف فرد.

وأكدت التضامن فى بيان لها، صباح اليوم، أنّ الصرف سيستمر لهم يومي الثلاثاء والاربعاء 15 و16 سبتمبر، على أن يتم الصرف لمستفيدي تكافل الذين يبلغ عددهم نحو مليوني مستفيد، اعتبارا من الخميس 17 سبتمبر، وباقي الشهر، إضافة لمستفيدي كرامة الذين لم يصرفوا في الأيام المخصصة لهم.

كانت الدكتور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، شكلت غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري، لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، واعتمدت خطة الصرف للمستفيدين لمواجهة التكدسات وتقليل فرص التزاحم التزاما بالإجراءات الاحترازية لمواجهة ڤيروس كورونا.

وأكدت القباج أنّ غرفة العمليات ستتواصل على مدار الساعة مع المحافظات ومكاتب البريد، وبالتنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي، لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس أو تزاحم.

يذكر أنّ عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة تبلغ نحو 3 ملايين أسرة بما يشمل نحو 12 مليون فردا، ويبلغ إجمالي الدعم المنصرف هذا الشهر نحو مليار و518 مليون جنيه.