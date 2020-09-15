"الهجرة" توضح تحديات مصر في تحقيق التنمية المستدامة

يوجد العديد من التحديات التي تواجه تحقيق التنمية المستدامة في مصر، لذا قدمت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع القطاعات المعنية مجموعة من الخدمات المقدمة بالاضافة الى مجموعة من الأنشطة والمؤتمرات والمشروعات التى تم تنفيذها بالتعاون مع الجهات الوطنية والدولية ذات الصلة بقطاع الهجرة وشئون المصريين بالخارج، ويرصد التقرير التالي التحديات التي تواجه في تحقيق التنمية المستدامة

* تقلص دور المصريين بالخارج فى دعم رؤية الدولة والقضايا المحلية والإقليمية فى المجتمعات التى ينتشرون بها بكافة أنحاء العالم.

* عدم اهتمام جدى للاستفادة من قدرتهم فى دعم خطط التنمية بالدولة قبل يونيو 2014.

* الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر حالياً تضطر بعض الباحثين عن فرص عمل وحياة افضل السفر او الهجرة.

* عدم التعريف الواضح للمهاجرين بالخارج والتي تعني بهم الوزارة من اجل تحديد الفئة المستهدفة ضمن الاستراتيجية

* عدم الاعلام الجيد عن تجارب الدول الأخري فى سبل التعامل مع المغتربين أو المهاجرين من أجل رفع لوعي لدي القطاعات الاخري عن سبل استقطاب هذه الفئات وربطهم بالهوية المصرية.

* عدم توافر الخرائط الاستثمارية بشكل متكامل يسمح للمغترب التعرف علي فرص الاستثمار وتشبيك الفرص الاقتصادية مع الدولة المضيف

* أهم التحديات الاجتماعية في الهجرة غير الشرعية تتمثل فى سبل إيجاد بدائل للهجرة الأمنة فى ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية المتغيرة على المستوى العالمى.

* الهجرة غير الشرعية مسئولية كافة أجهزة الدولة لذلك لابد من وجود تعاون وثيق بين جميع اجهزة الدولة للعمل على الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتنمية الوعى بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

* ارتباط الهجرة غير الشرعية بالتعليم يستدعي ضرورة تطوير التعليم حتى يساعد على وجود شباب مؤهل لسوق العمل الداخلى والخارجى.