حلمي يحكي عن محاولته وزملائه الهجرة غير الشرعية لإيطاليا بسبب الثانوية

حكى الفنان أحمد حلمي، موقفًا طريفًا في أثناء مرحلة المراهقة، حيث عزم هو وأصدقائه على السفر لإيطاليا بعد رسوبهم المتكرر في الثانوية العامة.

وقال حلمي، خلال لقائه مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "dmc" إنَّه اتفق مع زملائه على السفر للإسكندرية ومنها لشرم الشيخ ثم الهجرة غير الشرعية لإيطاليا للعمل هناك.

وأوضح حلمي، أنَّه بالفعل خرج مع زملائه وركبوا قطار الإسكندرية "القشاش" في أحد أيام رمضان وذهبوا لزميل لهم "دحيح" في الإسكندرية وأخبروه بخطتهم للهروب لإيطاليا، لافتًا إلى أنَّ زميلهم قرر أن "يعزمهم على الإفطار ونصحهم بالعودة لمنازلهم وهددهم حال عدم عودتهم أنه سيخبر أسرهم بنية أبنائهم الهرب لإيطاليا".