إصابة 8 في مشاجرة بسبب خلاف على قطعة أرض بسوهاج

أصيب 8 أشخاص في مشاجرة استخدمت فيها أسلحة الخرطوش والأسلحة البيضاء، بسبب خلاف على قطعة أرض زراعية بدائرة مركز المنشاه في محافظة سوهاج، تمت السيطرة على طرفي المشاجرة، ونقل المصابين إلى المستشفى للعلاج.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود، إخطاراً من مامور مركز شرطة المنشاه، بنشوب مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية وسقوط مصابين، بدائرة المركز، وعلى الفور، انتقل مساعد المدير لقطاع الجنوب ومأمور وضباط المركز إلى محل الواقعة.

وبالفحص تبين أن المشاجرة بين طرف أول ضم كلاً من "رفعت ع. ع."، 42 سنة، عامل، و"يومنه ع. ر."، 40 سنة، ربة منزل، و"نادية ع. ر."، 45 سنة، ربة منزل، و"محمد أ. س."، 17 سنة، طالب، مصابين بطلقات رش خرطوش في أنحاء متفرقة بالجسم، و"البدري ع. ر."، 53 سنة، عامل، و"محمد ع. ر."، 32 سنة، عامل، مصابين بجروح قطعية في الرأس، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

وضم الطرف الثاني كلاً من "مظهر ش. ن."، 53 سنة، عامل، و"مديحة م. ع."، 45 سنة، ربة منزل، مصابين بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، كما تبين أن الطرفين يقيمان بذات الناحية، وتم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني بندقية "خرطوش".

وبسؤال أفراد الطرفين تبادلا الاتهامات بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب وإحداث ما بهم من إصابات، واتهم أفراد الطرف الأول المتهم الثاني من الطرف الثاني، بإطلاق عدد من الأعيرة، مستخدماً سلاح ناري كان بحوزته، بسبب نزاع على ملكية قطعة أرض زراعية.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة لاستكمال الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيقات.