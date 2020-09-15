تشغيل قطارات روسية جديدة من القاهرة إلى أسوان

قال المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، إنّه جرى تشغيل قطارين جديدين اليوم، مكونة من جرارات أمريكية جديدة وعربات روسية جديدة، لنقل الركاب من القاهرة إلى أسوان والعكس، وهما رقمي 1008/1009، على أن يكون القيام من القاهرة لأسوان الساعة 23.15 ومن أسوان إلى القاهرة الساعة 19.20,.

وأضاف رسلان، لـ"الوطن"، أنّ الهيئة ستعمل على تشغيل 3 قطارات جديدة شهريا لخدمة الركاب على خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري.

وأوضح أنّ القطارات الجديدة الروسية تقدم خدمات مميزة للركاب، وأنّها عملت على القضاء على الأعطال والتأخيرات، موضحا أنّ الهيئة تواصل العمل على تنفيذ خطط شاملة لتطوير وتحديث البنية التحتية لمنظوماتها الأساسية، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا، وإعادة تأهيل وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى حديثة.

وأشار رئيس السكة الحديد، إلى أنّ تكلفة صفقة الـ1300 عربة قطار جديدة بلغت 1.065 مليار يورو، موضحا أنّ الهيئة تستلم شهريا نحو 35 عربة روسية جديدة.

وأكد أنّ الاتفاق مع التحالف الروسي المجري الذي تقوده شركة ترانسماش هولدينج، يشمل توريد العربات الجديدة بالكامل خلال 40 شهرا من تاريخ تفعيل التعاقد الموقع، ويضم التعاقد تصنيع وتوريد 800 عربة مكيفة، بينها 500 درجة ثالثة مكيفة، وهي خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر، و180 درجة ثانية مكيفة، و90 عربة درجة أولى مكيفة، و30 عربة بوفيه مكيفة، إضافة إلى 500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية "مميزة".

وأضاف رسلان، أنّ جميع قطارات السكة الحديد العاملة على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، تخضع لصيانات دورية بشكل منتظم، موضحا أنّ الهيئة نجحت خلال الفترة الماضية في القضاء على أعطال القطارات.