الفئات المستحقة لدرجات "التظلمات" في الدور الثاني للثانوية العامة

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إنّ الفئات المستفيدة من تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة، هم الطالب المتقدم لامتحان الدور الثاني بالدرجة الفعلية، أو الطالب الراسب فقط، مؤكدا استمرار قبول طلبات الطلاب المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الثاني حتى الخميس 17 سبتمبر.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، حصيلة الكراسات التي استفادت من التقدم بتظلم للدور الأول وهي (33159) كراسة من إجمالي عدد الكراسات التي تم تقديرها بجميع القطاعات، قبل إعلان نتيجة الدور الأول لجميع الطلاب المتقدمين والتي وصل إلى (8004000) كراسة، ما يدل على أنّ نسبة تعديل الدرجات بلغت (%0.4) من إجمالي عدد الكراسات التي تم تقديرها.

وأوضحت الوزارة أنّ هذا يُعد مؤشرا على جودة أعمال التقدير، ويؤكد ثقة الوزارة الكاملة في كفاءة المعلمين المنتدبين لأعمال التقدير، وأنّ الوزارة لا تتهاون أبدًا في إعطاء أي طالب حقه كاملا.

واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسة 2019/2020، المؤجل امتحانهم من الدور الأول وتعرضوا لظرف قهري منعهم من أداء امتحان الدور الأول وحصلوا على موافقة لأداء الامتحان في الدور الثاني وتغيبوا أو رسبوا في مادة أو مادتين.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشؤون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إنّ الوزارة خصصت لجنة واحدة فقط على مستوى الجمهورية وهي (مدرسة العجوزة الإعدادية الثانوية بنات)، وعنوانها 99 ش عبدالمنعم رياض خلف مسرح البالون بجوار إدارة العجوزة التعليمية بمحافظة الجيزة، لتكون مقرا لامتحان الطلاب، على أن تكون إقامة الطلاب الممتحنين بمبنى اتحاد الطلاب بالعجوزة مع تحمل الوزارة تكاليف الإقامة، وتسلم لجان النظام والمراقبة المختصة، إخطارا لكل طالب له الحق في أداء الامتحان، موضحََا به مقر اللجنة والمواد التي يؤدي الامتحان فيها.