لجنة واحدة على مستوى الجمهورية.. تعرف على مقر امتحانات الدور الثاني للثانوية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تخصيص لجنة واحدة على مستوى الجمهورية، لتكون مقرا لإجراء امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2019ـ 2020، المؤجل امتحاناتهم، من الدور الأول لتعرضهم لظروف قهرية وحصلوا على موافقة بالسماح بدخول امتحانات الدور الثاني بالدرجة الفعلية.

وكان وزير التربية والتعليم أوضح أنه في حالة عدم تأدية طالب الامتحان لظروف قهرية كالإصابة، يسمح له بتأدية الامتحان في الدور الثاني ويعتبر امتحان دور أول، ويسمح لهم في حالة الرسوب في مادة أو مادتين بدخول امتحان دور ثاني يحدد موعده لاحقا، بالإضافة إلى السماح للطلاب بتأجيل الامتحانات للعام القادم، على أن يعامل الطالب على أنّها أول محاولة، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التي اتبعتها الدولة للحد من انتشار جائحة كورونا المستجد.

وتستعرض "الوطن" مقر امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة، وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

أماكن لجان إجراء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للطلاب المؤجلين

أعلن الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشؤون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، عن تخصيص مدرسة العجوزة الإعدادية الثانوية بنات، لتكون المقر الوحيد على مستوى الجمهورية لتأدية طلاب امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، والتي تقع في 99 شارع عبدالمنعم رياض، خلف مسرح البالون بجوار إدارة العجوزة التعليمية بنطاق محافظة الجيزة.

وأشار "حجازي"، إلى أن الطلاب من جميع المحافظات يؤدون امتحانات الدور الثاني بهذه اللجنة، مشيرا إلى أن الوزارة اتاحت للطلاب المغتربين الإقامة بمبنى اتحاد الطلاب بالعجوزة، مع تحمل تكاليف الإقامة كاملة، وستسلم لجان النظام والمراقبة المختصة إخطارًا لكل طالب له الحق في أداء الامتحان موضحا به مقر اللجنة والمواد التي يؤدي الامتحان فيها.

وأكد حجازي على أن أقصى موعد لقبول طلبات الطلاب المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الثاني يوم الخميس الموافق 17 سبتمبر 2020، مشددا على أنه لن يستفيد من تظلمه إلا الطالب المتقدم لامتحان الدور الثاني بالدرجة الفعلية أو الطالب الراسب فقط.

جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

واعتمد اليوم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسة 2019-2020، المؤجلة امتحاناتهم.

وأوضحت وزارة التعليم، أن إجمالي عدد الكراسات التي استفادت من التقدم بتظلم للدور الأول هي 33159 كراسة من إجمالي عدد الكراسات التي تم تقديرها بجميع القطاعات قبل إعلان نتيجة الدور الأول لجميع الطلاب المتقدمين والتي وصل إلى 8004000 كراسة مما يدل على أن نسبة تعديل الدرجات بلغت %0.4 من إجمالي عدد الكراسات التي تم تقديرها وهو مؤشر يدل على جودة أعمال التقدير، ويؤكد ثقة الوزارة الكاملة في كفاءة السادة المعلمين المنتدبين لأعمال التقدير، وأن الوزارة لا تتهاون أبدًا في إعطاء أي طالب حقه كاملاً.