إقبال على مبادرة الرئيس "صحة الأم والجنين" بالوحدات الصحية بمطروح

أعلن الدكتور أحمد البلتاجى، وكيل وزارة الصحة بمطروح، انطلاق فعاليات العمل بمبادرة "صحة الأم والجنين" بجميع وحدات رعاية الأمومة والطفولة على مستوى الإدارات الصحية بنطاق المحافظة.

وقال "البلتاجى"، اليوم، إن المبادرة فى إطار حرص القيادة السياسية على صحة المواطن وهى مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

وأضاف أن المبادرة تتضمن الكشف عن أمراض الضغط و السكر وفيروس " ب " ومرض الزهرى و مرض نقص المناعة عند السيدات الحوامل.

ودعا "البلتاجى" جميع عمد ومشايخ وعواقل مطروح بتوجيه جميع السيدات إلى أقرب وحدة صحية لرعاية الأمومة والطفولة، فى نطاق المراكز والمدن والقرى التى يقيمون بها، من مدينة الحمام شرقًا، وحتى مدينة السلوم غربًا وسيوة جنوبًا، لتوقيع الكشف الطبى عليهم والاطمئنان على صحتهم وصرف العأدوية والكشف بالمجان والمتابعة الصحية مع الأطباء داخل الوحدة.