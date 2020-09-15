"الفقي" يمنح "بائع الفريسكا" عضوية دائمة بمكتبة الإسكندرية

استقبل الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، الطالب إبراهيم عبد الناصر، المعروف باسم "بائع الفريسكا"، حيث قام بمنحه عضوية دائمة في المكتبة، يتم تجديدها سنوياً، كما أهداه مجموعة من الكتب القيمة الخاصة بالمكتبة.

وعبر الدكتور "الفقي" عن سعادته باستقبال "إبراهيم" في مكتبة الإسكندرية، ووصفه بأنه يُعد نموذجاً للطالب المتفوق المكافح، الذي ينتظره مستقبل باهر، مؤكداً أن أفضل ما قدمه "إبراهيم"، من خلال نشر قصته، اعتزازه بالمهنة التي يعمل بها، واعتزازه بوالده، ورغبته في إزالة الفوارق بين الطبقات الاجتماعية من أذهان المصريين.

كما أشاد رئيس مكتبة الإسكندرية بمصور مقطع الفيديو، الذي يظهر فيه الطالب وهو يسرد قصة تفوقه في الثانوية العامة، وحصوله على مجموع يؤهله للدراسة بكلية الطب بجامعة الإسكندرية، إلى جانب عمله مع والده في بيع "الفريسكا" على شاطئ البحر بالإسكندرية.

ومن ناحيته، وجه "بائع الفريسكا" الشكر إلى الدكتور مصطفى الفقي على استقباله وتكريمه، مؤكداً أن مكتبة الإسكندرية تُعد صرحاً كبيراً، اعتاد التردد عليها والقراءة فيها، ولكنه لم يكن يتصور أن يتم استقباله من قبل مديرها يوماً ما.