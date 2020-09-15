محافظ الإسكندرية يتفقد معدات شركة "الصرف" استعدادا للشتاء

تفقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، معدات شركة الصرف الصحي وشركة مياه الشرب، اليوم الاثنين، للاطمئنان علي استعدادات مجابهة نوات موسم الشتاء القادمة، ومراجعة كافة المعدات وسيارات شفط المياه والبدالات وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة.

واستعرض رئيس شركة الصرف الصحي، أمام المحافظ، نسب تطهير الشنايش والمطابق والمصبات على مستوى الأحياء>

إلى جانب مخطط تنفيذ أعمال محاكاة نوات الأمطار، وموقف مشروعات الصرف الصحي التي يتم تنفيذها في المناطق الساخنة على مستوى المحافظة.

وقال الشريف إن المحافظة بدأت مبكرا في استعداداتها لاستقبال موسم الشتاء بداية من شهر مارس الماضي، لافتًا الي أن هناك تنسيق كامل بين الأجهزة التنفيذية المختلفة من المحافظة والصرف الصحي والمياه لتجاوز تداعيات النوات.

وأكد أن المحافظة استطاعت خلال العام الماضي تخطي موسم الأمطار بالتعاون والتكاتف التام والتنظيم بين الجميع، وستبقى الإسكندرية هذا العام أيضا من أفضل المحافظات لمواجهة النوات والسيول والأمطار.