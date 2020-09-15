عبدالله رشدي عن رضوى الشربيني: تدفع النساء للطاعة "ودعمتها لوجه الله"

جدد الداعية عبدالله رشدي، دعمه الاعلامية رضوى الشربيني، بعد تصريحاتها عن الحجاب، قائلا لـ"الوطن" إن تصريحات الإعلامية جيدة جدا، وتبث الخير بين الناس، لذلك أعلنت دعمها على حسابي الرسمي.

وأضاف رشدي، أن الإعلامية رضوى الشربيني تدعم بقاء المراة المصرية على طاعة الله سبحانه وتعالي و الالتزام بالحجاب، موضحا أنه يجب مساندة ودعم اي انسان او اي انسانة يساهم في بث روح الخير بين الناس، وذلك لوجه الله تعالى.

وتابع: "الرسول عليه الصلاة والسلام قال الدال على الخير كفاعله، وخير الناس من يذكرهم بالله عز وجل"، مشيرا، إلى أن رضوى الشربيني تذكر الفتيات بالابقاء على الحجاب وهذا شيء طيب، لذلك دعمتها في هذا الامر ، معتبرا أنه يدعم دائما اي صوت يرتفع بشيء فيه طاعة الله سبحانه وتعالى.

رضوى الشربيني: اوعي تقلعي الحجاب

وكانت الاعلامية رضوى الشربيني، اثارت الجدل خلال احدى حلقاتها، بتصريحاتها عن الحجاب، قائلة: "اوعي تقلعي الحجاب انتي أحسن مني ومن غير المحجبة 100 ألف مرة".