تفاصيل أكبر مزايدة عالمية للذهب في مصر قبل ساعة من إغلاق باب التقدم

تستعد هيئة الثروة المعدنية، لغلق باب التقدم للمشاركة في مزايدة الذهب والمعادن المصاحبة في تمام الساعة الـ12 ظهراً.

وكان من المقرر غلق المزايدة في 15 يوليو الماضي، إلا أن وزارة البترول قررت مدّ موعد إغلاق المزايدة العالمية الأولى للبحث عن الذهب، التي طرحتها الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية أمام الشركات العاملة في البحث عن الذهب والمعادن لمدة شهرين، علي ان يتم الغلق اليوم.

وبدأت وزارة البترول فتح التقديم واستلام عروض شركات التعدين العالمية الراغبة في العمل والبحث والاستكشاف عن الذهب في مصر في 15 مارس الماضي.

وطرحت وزارة البترول في شهر مارس الماضي، المزايدة للتنقيب عن الذهب في مناطق محددة بالصحراء الشرقية، حيث تقدر المساحة المطروحة بـ56 ألف كيلومتر مربع، مقسمة إلى 320 قطاعًا في الصحراء الشرقية والبحر الأحمر، وتتراوح مساحة القطاع الواحد 170 كم2.