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169 ألف جنيه لـ"توأم روحي" في 24 ساعة.. و"الغسالة" يحقق 49 ألفا

كتب:

خالد فرج
11:26 ص | الثلاثاء 15 سبتمبر 2020
أفيش توأم روحي

أفيش توأم روحي

حقق فيلم "توأم روحي" للمخرج عثمان أبولبن، بطولة حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد، 169 ألفا و475 جنيهًا، أمس الأثنين، متفوقًا على فيلم "الغسالة" للمخرج عصام عبدالحميد، بطولة محمود حميدة، هنا الزاهد، وأحمد حاتم، الذي حقق 49 ألفًا و231 جنيهًا، وفق بيان أصدَره الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

كما حقق فيلم "الفلوس" للمخرج سعيد الماروق، وبطولة تامر حسني، 1497 جنيها، بينما حصد فيلم "الحوت الأزرق" للمخرج علاء مرسي 769 جنيها، فيما جني فيلم "لص بغداد" للمخرج أحمد خالد موسى، وبطولة محمد إمام 685 جنيها.

وقررت الحكومة تشغيل السينمات والمسارح بـ25% من طاقتها الاستيعابية أمام الجمهور، ضمن خطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد.

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